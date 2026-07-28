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Наш потерянный мир

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Украина рассчитывает на газ и атом с Канадой до 2056 года

Украина рассчитывает на газ и атом с Канадой до 2056 года

Украина выступила с инициативой заключить долгосрочный энергетический договор с Канадой. Министр энергетики Денис Шмыгаль после онлайн-переговоров с канадским коллегой Тимом Ходжсоном сообщил, что Киев предлагает закрепить партнерские отношения на 30 лет.

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