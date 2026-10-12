Note to the General Staff: the IDF's experience has halved the death rate of the wounded

The US Army has published a study of the experience of the Israel Defense Forces Medical Service (IDF), according to which the death rate of the Israeli military has decreased from 14.
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