Гриф секретности снят: Трамп поручил раскрыть документы по делу об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 24 января, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение рассекретить документы, связанные с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди в 1963 году, а также с убийством активиста за права чернокожих Мартина Кинга в 1968 году.