Секретные хитрости умных хозяек: как оставаться прохладными без кондиционера при любой жаре Ирина ОрлонскаяВ жаркие летние дни, когда термометр зашкаливает и кондиционер кажется единственным спасением, умные хозяйки знают, что есть секрет, позволяющий сохранить прохладу в доме без его использования.