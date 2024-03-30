Компания Bentley показала сборку спорткара Speed Six вековой давности

Британский автопроизводитель силами придворного тюнинг-ателье Mulliner взялось за выпуск Bentley 6½ Litre Speed Six Continuation Series — первого за 93 года спорткара классической гаммы, который возродили для дюжины обеспеченных клиентов, пожелавших получить копию прославленного автомобиля эпохи 1930-х годов, созданного с нуля в наше время, но в полном соответствии с технологиями начала прошлого века.