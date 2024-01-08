После “голой вечеринки” на звезд российского шоу-бизнеса вылилась целая лавина негатива. Общественное порицание, вырезка из некоторых программ, и конечно же финансовые потери.
Вопрос ребром: звезд российского шоу-бизнеса заставят присягнуть на верность России
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
За 30 с лишним лет у нас выросло общество потребители, так что неужто они, детки шоу - бизнеса пойдут на СВО, НИКОГДА. Наша армия РККА, и они не жалея живота своего защищают Россию матушку
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1 час.
Игорь Матыс
Давайте начнем с елросовских депутатов с мальдив?
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1 час.
Людмила Письменская
За измену Родине надо не гражданства лишать, а судить. Статья серьезная. Начинать надо не с шавок, а с серьезных предателей, тогда и шавки присядут.
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2 мин.
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