Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Костоглод
    Я наблюдаю и у себя дома, что тихой сапой в полицию пробралось столько бывших мигрантов, разумеется с российским граж...«Раздули из ничег...
  • Виктор Луговой
    На воскресенье 2 октября 2016 года Янина Павленко занимала пост директора "Массандры". Общнулись походя. Тогда она мн...На фестивале в Ял...
  • Людмила Письменская
    За измену Родине надо не гражданства лишать, а судить. Статья серьезная. Начинать надо не с шавок, а с серьезных пред...Вопрос ребром: зв...

Вопрос ребром: звезд российского шоу-бизнеса заставят присягнуть на верность России

Вопрос ребром: звезд российского шоу-бизнеса заставят присягнуть на верность России

  После “голой вечеринки” на звезд российского шоу-бизнеса вылилась целая лавина негатива.   Общественное порицание, вырезка из некоторых программ, и конечно же финансовые потери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИВ
Иван Вакула
За 30 с лишним лет у нас выросло общество потребители, так что неужто они, детки шоу - бизнеса пойдут на СВО, НИКОГДА. Наша армия РККА, и они не жалея живота своего защищают Россию матушку
Ответить
1 час.
Игорь Матыс
Давайте начнем с елросовских депутатов с мальдив?
Ответить
1 час.
Людмила Письменская
За измену Родине надо не гражданства лишать, а судить. Статья серьезная. Начинать надо не с шавок, а с серьезных предателей, тогда и шавки присядут.
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх