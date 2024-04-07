В Госдуме прокомментировали результаты выборов президента Словакии

Победил кандидат, выступающий против поставок оружия Украине Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12 процента голосов.
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