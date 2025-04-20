"Русские ультранационалисты" уже готовы устроить бунт в России - так считают различные западные СМИ. Резонансное дело генерала Попова, шитое белыми нитками, подхвачено иностранными изданиями, которые уже предвещают в России страшные волнения и насилие.
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