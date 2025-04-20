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Царьград

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Дело генерала Попова глазами Запада. России обещают бунт. Куратор и это заказывал?

Дело генерала Попова глазами Запада. России обещают бунт. Куратор и это заказывал?

"Русские ультранационалисты" уже готовы устроить бунт в России - так считают различные западные СМИ. Резонансное дело генерала Попова, шитое белыми нитками, подхвачено иностранными изданиями, которые уже предвещают в России страшные волнения и насилие.

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Комментарии
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Амара Карпова
Христос Воскресе! Господи ЗАЩИТИ НАРОДНОГО ГЕНЕРАЛА❤️🙏🙏🙏Освободите Попова🙏
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15 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Переключились. На. Попова. Чтобы. О. Тех. Ворюгах. Забыли. МО. В. Таком. Дерьме Что. Неотмытся
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15 час.
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