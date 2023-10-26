Целью Госдепартамента было свержение Виктора Орбана Ведущая консервативная газета Венгрии, близкая к правительству Виктора Орбана Magyar Nemzet, опубликовала серию статей, посвященных вмешательству США в дела Венгрии.
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