Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Готовность России применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с НАТО растëт, поскольку Кремль считает, что Соединëнные Штаты и их союзники не посмеют ответить, предупредили накануне в аналитическом центре в Лондоне, пишет сегодня, 23 января, британская газета Daily Mail.
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