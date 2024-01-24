Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр _
    Не рассуждать нужно, а принимать законы запрещающие назначать в Совет Федерации людей не проживающих в данных региона...Уважаемая, а что ...
  • Людмила Волоховская (Нестеренко)
    Нарусова чувствует себя безнаказанно по единственной причине: В.В. Путин в период своей работы в С.Петербурге стал КР...Уважаемая, а что ...
  • Зоя Копань
    И  срочно заполнить Совет федерации и Госдумы, нашими мальчиками воинами с СВО,  даже можно с инвалидностью, лишь бы ...Уважаемая, а что ...

Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Готовность России применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с НАТО растëт, поскольку Кремль считает, что Соединëнные Штаты и их союзники не посмеют ответить, предупредили накануне в аналитическом центре в Лондоне, пишет сегодня, 23 января, британская газета Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ЗАПАД САМ ДЕРЖИТ СВОЙ ПАЛЕЦ НА ЯДЕРНОЙ КНОПКЕ РОССИИ!
Ответить
22 час.
Компанцев Сергей
у сша ядерное оружие то есть но оно такое старое с конца 80 - начало 90 х это самое свежие ракеты и головки , в сша даже на аэс используют российское топливо факт и там запад то нищяет тоже факи ..
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх