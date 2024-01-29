Информирует прокуратура: введена ответственность за преступления против лиц, помогающих нацгвардии

Федеральным законом РФ от 25.12.2023 № 641 в статью 207.3 УК РФ внесены изменения, теперь установлена ответственность и за распространение ложной информации о добровольческих формированиях, организациях и физлицах, которые оказывают содействие нацгвардии, и за их дискредитацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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