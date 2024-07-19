Гастровыходные: несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными

Для удобства автомобилистов организуют двустороннее движение в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках В связи с проведением фестиваля «Лето в Москве» нельзя будет проехать по улицам Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также в районе Газетного переулка.