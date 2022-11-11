Кириос обыграл Норри в выставочном матче в Мехико. Встреча переносилась дважды, состав игроков менялся трижды

22-я ракетка мира Ник Кириос обыграл №14 Кэмерона Норри в выставочном матче в Мехико – 6:4, 6:4. Изначально матч планировали провести в сентябре 2021 года, и в нем должны были сыграть Андрей Рублев и Доминик Тим, но он не состоялся из-за травмы австрийца.