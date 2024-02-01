В Забайкалье полицейскими завершено расследование многоэпизодного уголовного дела

Участники организованной группы обвиняются в совершении серии вымогательств и краж чужого имущества. В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые обвиняются в совершении более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии