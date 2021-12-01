Мировые цены на нефть существенно снизились по итогам торгов вторника

Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали существенную отрицательную динамику.Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 3,77 доллара и составили 66,18 доллара за баррель.