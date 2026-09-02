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Регионы России

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Численность продавцов в России сократилась на 9,1% с 2023 по 2025 годы

Численность продавцов в России сократилась на 9,1% с 2023 по 2025 годы

С 2023 по 2025 год численность занятых в профессиональной категории «продавцы» в России уменьшилась на 519 тысяч человек, или на 9,1%, и составила 5,16 млн человек.

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