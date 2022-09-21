В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter заявил, что видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, которое будет транслироваться завтра, это заранее спланированное шоу.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter заявил, что видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, которое будет транслироваться завтра, это заранее спланированное шоу.
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