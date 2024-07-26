200 лошадей привили от эпизоотического лимфангита в Карагандинской области

В Карагандинской области впервые привили 200 лошадей от эпизоотического лимфангита, передаёт «24KZ». Отечественную вакцину разработали сотрудники научно-исследовательского Института проблем биологической безопасности в Отаре.
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