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Блогер «Голос Мордора»: лидеры ГКЧП ускорили процесс распада СССР

Блогер «Голос Мордора»: лидеры ГКЧП ускорили процесс распада СССР

Ровно 32 года прошло с момента создания Государственной комиссии чрезвычайного положения в СССР. Ее лидеры преследовали задачу спасти СССР от распада, однако их действия только добили страну, напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Нет , не лидеры ГКЧП развалили Союз, а своей политической грызней между собой Горбач с Ельцыным... &quot; Но самое главное преступление тогдашнего руководства СССР — идеологическая диверсия. Даже не диверсия, а масштабная атака против собственной истории и идеологии, когда помоями поливались даже самые святые страницы российской и советской истории. И к 1991 году процесс развала был уже необратим. Остановить его было невозможно.&quot; - автор блудит по роще печальной истории, называя членов комитета ГКЧП виновниками в развале СССР, тут же приводя аргумент взявшего в свои руки &quot; популлиста&quot; Горбача... И поддержи он Гекачепистов , а не трусливо сбежав в Форос, - не случилось бы Беловежья... не баламутили бы народ столиц и больших городов...и  т. д.  И можно только гадать, как бы менялось СССР, но сохранить его можно было изменением в Конституцию о запрете выхода республик из состава Союза....и ещё много чего можно было сделать...
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14 час.
Астон Мартин
ГКЧП разве звонило бушу старшему о проделанной работе , а не горбачев с ельциным ???нее...?🤔
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14 час.

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