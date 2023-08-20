Ровно 32 года прошло с момента создания Государственной комиссии чрезвычайного положения в СССР. Ее лидеры преследовали задачу спасти СССР от распада, однако их действия только добили страну, напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».
Блогер «Голос Мордора»: лидеры ГКЧП ускорили процесс распада СССР
Комментарии
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Анфиса Иванова
Нет , не лидеры ГКЧП развалили Союз, а своей политической грызней между собой Горбач с Ельцыным... " Но самое главное преступление тогдашнего руководства СССР — идеологическая диверсия. Даже не диверсия, а масштабная атака против собственной истории и идеологии, когда помоями поливались даже самые святые страницы российской и советской истории. И к 1991 году процесс развала был уже необратим. Остановить его было невозможно." - автор блудит по роще печальной истории, называя членов комитета ГКЧП виновниками в развале СССР, тут же приводя аргумент взявшего в свои руки " популлиста" Горбача... И поддержи он Гекачепистов , а не трусливо сбежав в Форос, - не случилось бы Беловежья... не баламутили бы народ столиц и больших городов...и т. д. И можно только гадать, как бы менялось СССР, но сохранить его можно было изменением в Конституцию о запрете выхода республик из состава Союза....и ещё много чего можно было сделать...
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14 час.
Астон Мартин
ГКЧП разве звонило бушу старшему о проделанной работе , а не горбачев с ельциным ???нее...?🤔
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14 час.
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