США в панике: Один удар русских — и 11 тысяч американских спутников псу под хвост Американские аналитики просчитывают последствия российского ядерного взрыва в космосе, и результаты их не радуют — EurAsian Times В течение многих лет Вашингтон рассматривал ядерный взрыв на орбите как отдаленный кошмар.
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Почему не упомянули, что Российское противоспутниковое оружие снабжено системой распознавания "свой-чужой"? То есть гавкнутся только вражеские спутники, а наши не пострадают. Это что - военная тайна?
Вражеский МиГ-29 сожгли бойцы 50-й отдельной бригады "Варяг"https://vkvideo.ru/video-1212283_456239528
Дроноводы 50-й отдельной бригады "Варяг" поразили истребитель МиГ-29 вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на канале соединения в МАХ. Удар был нанесен 9 сентября в районе населенного пункта Васильков.
Разведчики зафиксировали заход вражеского двухдвигательного самолета на посадку. На аэродроме была обнаружена характерная тепловая сигнатура, после чего принято решение об атаке. Опубликованные кадры объективного контроля подтверждают уничтожение "двадцать девятого".
https://vkvideo.ru/video-1212283_456239528
Судя по видео, летательный аппарат получил повреждения, несовместимые с восстановлением.
Российские военнослужащие продолжают планомерно выполнять поставленные задачи в рамках специальной военной операции, лишая противника технических ресурсов для ведения боевых действий в воздушном пространстве.
Американский вертолет "Черный ястреб" уничтожен "Геранью-4 Сикер" в Киеве
Пять дней назад на аэродроме "Жуляны" в Киеве была зафиксирована группа целей противника, включавшая два вертолета UH-60 Black Hawk американского производства.
По данным военно-аналитического портала LOSTARMOUR, в результате удара беспилотника "Герань-4 Сикер" один из вертолетов получил прямое попадание и был уничтожен вместе с подъехавшим к нему автотранспортом.
Это подтверждается кадрами масштабного возгорания на территории аэропорта. Спутниковые снимки также свидетельствуют о выгоревшей вертолетной площадке в "Жулянах" в период с 28 августа по 8 сентября 2026 года.
Всего формирования киевского режима эксплуатировали три "Черных ястреба". Один из них был получен из США и впервые замечен в феврале 2023 года. Происхождение второго неизвестно - о нем стало известно с весны 2024-го, а третий UH-60 - доставлен из Чехии.
Пока неизвестно, какой именно вражеский вертолет уничтожен "Геранью", но такая информация обязательно всплывает позже.