США в панике: Один удар русских — и 11 тысяч американских спутников псу под хвост Американские аналитики просчитывают последствия российского ядерного взрыва в космосе, и результаты их не радуют — EurAsian Times В течение многих лет Вашингтон рассматривал ядерный взрыв на орбите как отдаленный кошмар.