Старшеклассники школы №641 побывали на встрече со знаменитым шеф-поваром

Учащиеся 9-го «В» и 9-го «И» классов школы имени Есенина познакомились с особенностями поварско-кондитерской профессии на кулинарном фестивале Гастрофест “Блин-Пати”, который организовал Колледж сферы услуг № 32.
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