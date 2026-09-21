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Monday Setup Map — MES / MNQ

Monday Setup Map — MES / MNQ Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Monday Setup Map — MES / MNQ MES 7,740–7,742 = key decision area SR / CR Short Test 7,740–42 Reject Retest Failed reclaim MNQ ideally stalls near 30,080 No first-touch short / no chase AHC Long Break above 7,742 Hold above Retest holds as support MNQ accepts above 30,080 Upside focus: 7,770.

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