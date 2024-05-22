Зарплата Охотюка в ЦСКА – 45 млн рублей в год. Защитник подпишет контракт с клубом на 2 года (Михаил Зислис)

Ранее ЦСКА выменял у «Торпедо» права на 23-летнего защитника, взамен нижегородцы получили денежную компенсацию и права на форварда Михаила Абрамова Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, ЦСКА достиг договоренности с защитником, стороны заключат соглашение сроком на 2 года.