На «Ямал Арене» в Салехарде 29 сентября стартуют матчи всероссийского масштаба

Крупнейший спортобъект региона — «Ямал Арена» в Салехарде — с 29 сентября по 3 октября примет первые в своей истории соревнования всероссийского масштаба.
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