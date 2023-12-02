Российские снайперы показали «360» тренировку при минусовой температуре

Российские снайперы работают и тренируются в любую погоду, даже зимой. Корреспондент «360» Антон Шестаков присутствовал при оттачивании навыков бойцов одного из подразделений ВС России на специализированном стрелковом полигоне в ДНР.
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