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Балогун об удалении: «После игры с Боснией тренер сказал мне: «Будь готов». Когда появились новости про отмену бана, я подумал, что это шутка. Это было нечто сюрреалистичное»

Форвард сборной США Фоларин Балогун вспомнил, как на ЧМ-2026 ему показали красную карточку в игре с Боснией и Герцеговиной , но в итоге разрешили сыграть в следующем матче после разговора президентов США и ФИФА.

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