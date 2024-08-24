Гороскоп для Овна на неделю с 26 августа по 01 сентября 2024. В нашем бескрайнем мире, где звёзды мерцают, словно искры вдохновения на ночном небосклоне, каждый момент наполняется неведомыми возможностями и тайнами.
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