За рулем
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За рулем

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  • людмила пийгли
    Для чего Шумахеру такая жизнь...Сами выбираем свою жизнь и получаем соответственноСостояние красног...
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Популярные в России иномарки начнут продавать с официальной гарантией

Популярные в России иномарки начнут продавать с официальной гарантией

Несмотря на отсутствие официального представительства, автомобили Lixiang уже завоевали значительную популярность в России, о чем свидетельствует впечатляющая статистика: за последние три года россияне приобрели 29,6 тысяч автомобилей этой марки, обеспечив ей 58% доли рынка в сегменте плагин-гибридов.

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