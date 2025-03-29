Популярные в России иномарки начнут продавать с официальной гарантией

Несмотря на отсутствие официального представительства, автомобили Lixiang уже завоевали значительную популярность в России, о чем свидетельствует впечатляющая статистика: за последние три года россияне приобрели 29,6 тысяч автомобилей этой марки, обеспечив ей 58% доли рынка в сегменте плагин-гибридов.