О том, как украинцы п...ли Украину

Юрий Кот Женщина с Украины пишет:«Люди возненавидели всё украинское»: «Как же нужно было стараться, чтобы люди столь массово возненавидели всеми фибрами души всё (подчеркиваю — ВСЁ — от вышиванок до флага с гербом) украинское? Это страшно… Мы потеряли Украину.