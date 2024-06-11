Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О том, как украинцы п...ли Украину

О том, как украинцы п...ли Украину

Юрий Кот Женщина с Украины пишет:«Люди возненавидели всё украинское»:   «Как же нужно было стараться, чтобы люди столь массово возненавидели всеми фибрами души всё (подчеркиваю — ВСЁ — от вышиванок до флага с гербом) украинское? Это страшно… Мы потеряли Украину.

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