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Царьград

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Пермский бизнесмен обвиняется во взятке начальнику колонии

Пермский бизнесмен обвиняется во взятке начальнику колонии

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Прокуратура Мотовилихинского района Пермского края завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летнего предпринимателя.

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