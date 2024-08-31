Подразделения российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки нейтрализовали около 100 солдат украинских вооруженных сил (ВСУ), а также уничтожили украинскую бронемашину "Козак" и самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab.
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