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Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила до 100 солдат ВСУ и бронемашину

Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила до 100 солдат ВСУ и бронемашину

Подразделения российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки нейтрализовали около 100 солдат украинских вооруженных сил (ВСУ), а также уничтожили украинскую бронемашину "Козак" и самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab.

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