Почему Керем Бюрсин впервые показал возлюбленную после многих лет молчания

В начале 2026 года Керем Бюрсин сделал то, чего от него почти никто не ожидал. Актёр, много лет оберегавший личную жизнь от посторонних глаз, опубликовал на своей странице в Сети совместную фотографию с Селин Ягджиоглу и впервые открыто подтвердил роман.