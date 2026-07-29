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Почему Керем Бюрсин впервые показал возлюбленную после многих лет молчания

Почему Керем Бюрсин впервые показал возлюбленную после многих лет молчания

В начале 2026 года Керем Бюрсин сделал то, чего от него почти никто не ожидал. Актёр, много лет оберегавший личную жизнь от посторонних глаз, опубликовал на своей странице в Сети совместную фотографию с Селин Ягджиоглу и впервые открыто подтвердил роман.

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