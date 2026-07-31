«Угрожали. Даже ворота подожгли». После задержания второго напавшего на Зезина – того самого Аркаши – коллеги заговорили

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Комментарии
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Александр Попов
Заглянул на вашу страницу ВКонтакте. Сама страница ещё работает, а внутри всё заблокировано и 7 человек подписчиков осталось. Хреново работаете.
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1 м.
Александр Батт
За активность и заблокировали. Работаем.
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1 м.
ВН
Владимир Наумов
Сударь, Вы серьёзно ратуете за &quot;Кирилловичей&quot;???!!! У Ваших &quot;хотелок&quot; основной постулат - &quot;...В современном демократическом мире не прекращаются войны и вооружённые конфликты, процветают пиратство, работорговля и разбои, растут жестокость, вандализм и экстремизм, деградирует мораль, рушатся семейные устои...&quot;, чем отличается от вакханалии монархических укладов 19...20 веков? Только активизацией массового информирования и целевой нлп-пропаганды для подготовки передела Власти и перераспределения контроля над ресурсными потоками всего Мира. &quot;ДЕМОКРАТИЯ&quot;, размазывающая ответственность на &quot;электорат&quot;, такое же преступление против человечества, как и монархия. Личная абсолютизированная власть, как и групповая &quot;демократическая&quot;, не предполагают какой либо ответственности за деяния ступеней &quot;пирамиды Власти&quot;. При обострениях, провале экономики, политики, провоцирующих возмущение Народа, возникает &quot;революционная ситуация&quot;, зачастую с ино-участием и предательством &quot;близкого круга&quot; лично преданных... С переходом Власти к наиболее ресурсно-обеспеченной и организованной ОПГ. С ЛЮБОЙ публичной вывеской типа Власти. 1. Для ЧЕЛОВЕКА вообще, жизненно важными являются: - социальная, интеллектуальная, творческая, духовная самореализация с перспективами развития, достойным уровнем материального обеспечения, устойчивой безопасности для родных и близких. 2. ЛЮБАЯ Власть имеет главной целью собственное самосохранение, усиление и расширение сферы управления населением, территориями и ресурсами. 3. Власть РАЗУМНАЯ основой усиления принимает КАДРЫ, то есть поиск, отбор, обучение, подготовку, продвижение и максимальное использование способных, талантливых, работоспособных во всех отраслях. 4. Иная - &quot;лично преданных&quot;, идеологически, родственно, социально, коммерчески близких... с безальтернативной деградацией собственно Власти... 5. Н-II, как последний действующий помазанник, прос...л РИ окружив себя &quot;засланцами&quot; кузенов, амбициозными политиканами, бизнесменами, иным придворным и родственным дер...ом, его и Державу продавшим... 6. Для РОССИИ нужны НЕ монархия, НЕ &quot;демократия&quot;, а ответственная разумная власть ЛЮБОЙ формы, от диктатуры, автократии... до технократии и советов...
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4 н.