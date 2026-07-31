«Угрожали. Даже ворота подожгли». После задержания второго напавшего на Зезина – того самого Аркаши – коллеги заговорили

ВН

Владимир Наумов

Сударь, Вы серьёзно ратуете за "Кирилловичей"???!!! У Ваших "хотелок" основной постулат - "...В современном демократическом мире не прекращаются войны и вооружённые конфликты, процветают пиратство, работорговля и разбои, растут жестокость, вандализм и экстремизм, деградирует мораль, рушатся семейные устои...", чем отличается от вакханалии монархических укладов 19...20 веков? Только активизацией массового информирования и целевой нлп-пропаганды для подготовки передела Власти и перераспределения контроля над ресурсными потоками всего Мира. "ДЕМОКРАТИЯ", размазывающая ответственность на "электорат", такое же преступление против человечества, как и монархия. Личная абсолютизированная власть, как и групповая "демократическая", не предполагают какой либо ответственности за деяния ступеней "пирамиды Власти". При обострениях, провале экономики, политики, провоцирующих возмущение Народа, возникает "революционная ситуация", зачастую с ино-участием и предательством "близкого круга" лично преданных... С переходом Власти к наиболее ресурсно-обеспеченной и организованной ОПГ. С ЛЮБОЙ публичной вывеской типа Власти. 1. Для ЧЕЛОВЕКА вообще, жизненно важными являются: - социальная, интеллектуальная, творческая, духовная самореализация с перспективами развития, достойным уровнем материального обеспечения, устойчивой безопасности для родных и близких. 2. ЛЮБАЯ Власть имеет главной целью собственное самосохранение, усиление и расширение сферы управления населением, территориями и ресурсами. 3. Власть РАЗУМНАЯ основой усиления принимает КАДРЫ, то есть поиск, отбор, обучение, подготовку, продвижение и максимальное использование способных, талантливых, работоспособных во всех отраслях. 4. Иная - "лично преданных", идеологически, родственно, социально, коммерчески близких... с безальтернативной деградацией собственно Власти... 5. Н-II, как последний действующий помазанник, прос...л РИ окружив себя "засланцами" кузенов, амбициозными политиканами, бизнесменами, иным придворным и родственным дер...ом, его и Державу продавшим... 6. Для РОССИИ нужны НЕ монархия, НЕ "демократия", а ответственная разумная власть ЛЮБОЙ формы, от диктатуры, автократии... до технократии и советов...