Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС 16 ноября

Мероприятие будет проходить в Перу Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме 16 ноября.
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