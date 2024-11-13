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Петербургский дневник

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Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС 16 ноября

Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС 16 ноября

Мероприятие будет проходить в Перу Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме 16 ноября.

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