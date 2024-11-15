Игорь Ляхов сообщил, что 9 школ Смоленска вошли в список капитальных ремонтов

Федеральная программа модернизации также коснется детсадов и колледжей В список объектов образования для проведения капитального ремонта в 2025-2027 годах попали девять смоленских школ, а также два детских сада и колледж.
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