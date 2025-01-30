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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я подвел партнеров по команде». Айзейя Стюарт был удален в матче с «Индианой» за неспортивный фол 2-й степени

Центровой «Детройта» был удален во второй четверти, когда его команда проигрывала на 14 очков. Стюарт грубо уронил на паркет игрока без мяча, врезавшись в него высоко поднятым локтем.

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