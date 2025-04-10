14 доказательств, что одежда наших бабушек сейчас супер-актуальна

Многие модницы давно поняли, что в винтажных вещах есть свой шарм и очарование. Платья, туфли и сумки из прошлого столетия могут стать не только ярким и эффектным нарядом, но и по-настоящему стильной деталью образа.
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