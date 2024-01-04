Steak Lovers
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Steak Lovers

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Картошка с курицей по узбекскому рецепту. Жарится в масла и даже косточки потом хрустят

Картошка с курицей по узбекскому рецепту. Жарится в масла и даже косточки потом хрустят

Иногда наиболее простые продукты могут превратиться в настоящее удовольствие на вашем столе. Примером таких рецептов является приготовление картошки с курицей по-узбекски: оба основных компонента полностью погружаются в масло и обжариваются до создания аппетитной корки, словно в гриль-ресторане.

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