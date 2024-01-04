Картошка с курицей по узбекскому рецепту. Жарится в масла и даже косточки потом хрустят

Иногда наиболее простые продукты могут превратиться в настоящее удовольствие на вашем столе. Примером таких рецептов является приготовление картошки с курицей по-узбекски: оба основных компонента полностью погружаются в масло и обжариваются до создания аппетитной корки, словно в гриль-ресторане.