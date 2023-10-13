Путин заявил, что Украина никогда полноценно не участвовала в СНГ

Украина с момента создания Содружества Независимых Государств никогда полноценно не участвовала в работе организации, заявил Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств-участников объединения в Киргизии.
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