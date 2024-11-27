Глава агропрома ЯНАО назвал главное преимущество ямальских продуктов

Основным преимуществом ямальской продукции является ее экологичность, чистота и отсутствие ГМО. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал директор окружного департамента агропромышленного комплекса Андрей Рубашин.
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