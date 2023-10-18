Источник: Минобороны пока не сделало окончательный выбор штатного оружия для НАЗ лётчиков ВКС РФ

Несмотря на появившуюся информацию о включении в носимый аварийный запас военных летчиков пистолета-пулемета ПП-2000, Министерство обороны еще не сделало окончательный выбор штатного оружия для ВКС России.
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