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ФедералПресс

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Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ на Курщине

Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ на Курщине

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что недавний разгром Вооруженных сил Украины в Курской области может стать «лебединой песней» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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