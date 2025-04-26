Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ на Курщине

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что недавний разгром Вооруженных сил Украины в Курской области может стать «лебединой песней» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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