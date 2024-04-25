Собянин: В Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

Площадь реорганизуемой территории — 9,37 гектара Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что им было принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Даниловском районе (ЮАО).
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