Биб предупредил: Запад не видит правды и будет ошеломлён финалом украинского конфликта

Западные стратеги упорно не замечают того, что происходит на линии боевого соприкосновения. Успехи нашей армии либо замалчиваются, либо преуменьшаются.
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