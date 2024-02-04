«Титул «Краснодара» все ждут, мне кажется. Буду за них болеть». Комличенко о «быках»

«Буду рад титулу «Краснодара». Мне кажется, его все ждут. Я точно в этой гонке за них буду болеть. Хочется, чтобы они побились – это будет долгожданное чемпионство», – сказал нападающий «Ростова» и воспитанник «Краснодара».