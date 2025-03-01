«Республика под его началом работает с опережением»: 20 фотографий Рустама Минниханова

Сегодня Раис Татарстана отмечает свой 68-й день рождения. Мы отобрали два десятка фотографий, на которых запечатлены самые разные моменты насыщенной жизни Рустама Минниханова - и рабочие (в основном, конечно, они), и праздничные, и даже лирические.