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Марочко озвучил число потерь ВСУ за февраль

Марочко озвучил число потерь ВСУ за февраль

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль составили около 20 тысяч человек. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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