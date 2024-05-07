Более 1000 летних лагерей примут 122 тысячи детей в Новосибирской области

На каникулах дети отдохнут и пройдут оздоравливающие процедуры в новосибирских летних лагерях.В Новосибирской области летом 2024 года около 122 тысяч юных жителей и гостей региона отдохнут в 1012 организациях детского отдыха и оздоровления.
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