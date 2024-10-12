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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Колорадо» Друэн пропустит минимум два матча из-за травмы верхней части тела

Канадский форвард не сыграет как минимум в двух играх команды в регулярном чемпионате НХЛ. У хоккеиста повреждение верхней части тела.

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