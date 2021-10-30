Financial Times: Союзники Вашингтона поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают на них влияние, чтобы предотвратить переход Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России.
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